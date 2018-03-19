فوائد الديون تلتهم أكثر من ثلث مصروفات موازنة العام المقبل (إنفوجرافيك)

كتبت- ياسمين سليم:

تصميم- مايكل عادل:

تستحوذ مخصصات فوائد الديون على أكثر من ثلث المصروفات المستهدفة من وزارة المالية في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل، لتسجل 540 مليار جنيه، بحسب تصريحات صحفية لعمرو الجارحي وزير المالية.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأحد على مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2018-2019، ومن المقرر اعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل إحالتها إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري، طبقا للدستور.

وساهم رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2018، في زيادة الفوائد التي تدفعها الحكومة على الاقتراض من أجل سداد العجز بين الإيرادات والمصروفات.

وخفض المركزي أسعار الفائدة 1% في منتصف الشهر الماضي، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض خلال العام الجاري، مع انحسار موجة التضخم المرتفعة.

ويرصد مصراوي أبرز ملامح مشروع موازنة العام المقبل خلال الإنفوجرافيك التالي، بحسب ما أعلنه وزير المالية.