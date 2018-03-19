تراجع أسعار البصل والثوم في الأسواق اليوم الإثنين

كتبت- منار الرخ :

انخفضت أسعار البصل والثوم في الأسواق، اليوم الإثنين، وتراوح سعر الثوم ما بين 2 إلى 4 جنيهات، وسعر البصل من 2 إلى 3 جنيهات في سوق العبور.

وقال أبو أمير، تاجر خضروات وفاكهة في سوق الدقي، لمصراوي، إن سعر الثوم والبصل الجديد تراجع إلى حوالي 4 جنيهات للكيلو، لكل منهما.

وكان تجار وفلاحون اشتكوا من تراجع أسعار محصول الثوم والبصل خلال الموسم الجديد، بسبب زيادة المساحة المزروعة، هذا العام، فضلاً عن زيادة الإنتاج المحلي والعالمي ما أدى إلى تراجع الكميات المصدرة.

وتراوح سعر طن البصل خلال الموسم الجديد بين 300 و400 جنيه، مقابل 800 جنيه العام الماضي، بحسب فلاحون تحدثوا لمصراوي.

وقال علي عيسى، الرئيس السابق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن هناك زيادة في الإنتاج العالمي والمحلي للبصل، ما أدى إلى انخفاض سعره محليًّا، وهو ما أثر أيضا على سعره التصديري.

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http://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2018/3/18/1285832