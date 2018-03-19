قروض البنوك تسجل أقل زيادة في 3 أشهر خلال نوفمبر الماضي

كتب - مصطفى عيد:

سجلت القروض المقدمة للعملاء من البنوك أقل زيادة في 3 أشهر خلال نوفمبر الماضي بقيمة 7.7 مليار جنيه، وفقا لأحدث بيانات من البنك المركزي.

وأظهر التقرير الشهري للبنك عن يناير الماضي، والصادر اليوم الإثنين، أن إجمالي القروض المقدمة للعملاء من البنوك (بخلاف البنك المركزي) سجل تريليون و431.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل تريليون و424.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، لكبح التضخم، وفي فبراير الماضي خفض المركزي الفائدة 1%، وسط توقعات بمزيد من التخفيض خلال العام الجاري.

وبحسب التقرير، تراجعت قيمة القروض المقدمة لقطاع الخدمات بالعملة المحلية خلال نوفمبر الماضي بنحو 1.5 مليار جنيه مقارنة بنهاية أكتوبر، لتسجل بنهاية نوفمبر نحو 189 مليار جنيه.

كما تراجعت قروض قطاع الخدمات بالعملات الأجنبية خلال نوفمبر إلى 127 مليار جنيه، بانخفاض نحو 1.1 مليار جنيه.

بينما ارتفعت قيمة القروض الموجهة لقطاع الصناعة بالعملة المحلية بشكل طفيف خلال نوفمبر بقيمة 217 مليون جنيه، حيث سجلت 213.3 مليار جنيه بنهاية الشهر، بينما زادت بالعملات الأجنبية بنحو 3.3 مليار جنيه لتسجل

ووصلت قيمة قروض قطاع التجارة بالعملة المحلية 84.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر بزيادة 855 مليون جنيه، وبالعملات الأجنبية بقيمة 19.3 مليار جنيه بتراجع 236 مليون جنيه.

وسجلت قيمة قروض البنوك لقطاع الزراعة بالعملة المحلية 9.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر بزيادة 635 مليون جنيه عن أكتوبر، وبالعملات الأجنبية 2.4 مليار جنيه بتراجع 20 مليون جنيه.

وسجلت قروض القطاع العائلي زيادة بنحو 4.2 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث سجلت بنهاية الشهر 252.9 مليار جنيه، منها 244.7 مليار جنيه بالعملة المحلية و8.2 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

بينما وصلت قروض البنوك للحكومة بنهاية نوفمبر الماضي إلى 357.9 مليار جنيه بزيادة 1.8 مليار جنيه مقارنة بأكتوبر، حيث توزعت بين 151.8 مليار جنيه بالعملة المحلية، و206.2 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

