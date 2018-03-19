اليوم.. مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان يناقش خطة الطرح في البورصة

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك التعمير والإسكان، لمصراوي، إن مجلس إدارة البنك سيجتمع اليوم الإثنين، بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، من أجل مناقشة خطة الطرح في البورصة.

وأشار المصدر، إلى أن مجلس إدارة البنك سيناقش إجراءات إعداد البنك للطرح.

وكانت الحكومة أعلنت أمس عن أسماء 23 شركة وبنكا تتضمنها المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، تضمنت 3 بنوك هي القاهرة والإسكندرية والتعمير والإسكان.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، في بيان أمس، إن الحكومة قررت أن تتراوح نسبة الطرح بين 15% و30% من أسهمها، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

وتوقع الجارحي أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة إلى نحو 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى نحو 430 مليار جنيه.

ويأتي طرح الشركات الحكومية في البورصة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي، ويستهدف جمع إيرادات للدولة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات.

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