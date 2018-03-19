مصر والإمارات تتفقان على تنظيم المهرجان الرابع للتمور بسيوة نوفمبر المقبل

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الإثنين في بيان، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بشأن تنظيم مهرجان التمور المصرية الرابع بسيوة خلال الفترة من ٥ إلى ٧ نوفمبر المقبل.

ووقعت المذكرة كلا من حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ممثلة للوزارة، وعبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر،وذلك على هامش حفل توزيع جوائز الدورة العاشرة لمسابقات الجائزة، بحسب البيان.

وقالت حنان الحضري إن إقامة هذا المهرجان للعام الرابع على التوالي يأتى نتيجة للنجاح الهائل الذي حققه المهرجان خلال دوراته الثلاثة السابقة منذ عام ٢٠١٥، ورعاية رئيس الجمهورية للمهرجان في دورتيه الثانية والثالثة.

واضافت أن المهرجان ساهم في تأهيل مصنع تمور سيوة الحكومي، ومنح سيوة شهادة الإرث الزراعي العالمي GIAHS ، ومنح عدد ١٦٠ من مزارع سيوة مؤخرا شهادة الزراعة العضوية.

وقالت إن الوزارة بادرت لإصدار وتفعيل استراتيجية قومية للنهوض بقطاع التمور بمصر، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية مثل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والمنظمات الدولية مثل منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

وبدأت الوزارة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية بالمشروع الممول بمعرفة الفاو لتقديم الدعم الفني على مدار سلسلة القيمة لقطاع التمور والجاري تنفيذه حاليا بسيوة والوادي الجديد والواحات البحرية، بجانب تأهيل عدد ٥ مصانع بسيوة وحصولهم على شهادة أيزو ٢٢٠٠٠ وشهادة حلال، بحسب الحضري.

كما قدمت الوزارة الدعم الفني ونقل التكنولوجيا لانشاء ٤ مصانع جديدة للتمور بسيوة وعدد ٨ مصانع بمناطق أخرى بالإضافة إلى مضاعفة القدرات التخزينية لتمور سيوة.

وأشارت الحضري إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتأهيل مصنع تمور الوادي الجديد الحكومي، وإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية، وإعداد عدد من دراسات الجدوى والدراسات الفنية لانشاء مصانع جديدة للتمور، وتعظيم القيمة المضافة، والتوسع في إدخال التمور في الوجبات المدرسية، وتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية للنخيل ودراسة إنشاء وتدعيم كيان يعني بقطاع التمور بمصر.