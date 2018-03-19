مع اقتراب عيد الأم .. أسعار الذهب تتراجع جنيهين

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين في السوق المصري، جنيهين مقارنة بأسعار الأمس، بسبب تراجع أسعار المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 645 جنيهًا، مقابل 647 جنيها خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 552 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 738 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 5160 جنيها.

وقال نجيب إن انخفاض سعر الذهب بالسوق المحلي خلال احتفالات عيد الأم، يرجع إلى هبوط سعر المعدن عالميا ليسجل 1309 دولارا للأوقية، وقله الطلب على المشغولات الذهبية الأمر الذي لم يزيد الأسعار.