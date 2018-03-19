المركزي: ودائع البنوك تسجل أكبر زيادة في 5 أشهر خلال نوفمبر الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي، ارتفاع إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بقيمة 54.8 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي، وهي أكبر زيادة في 5 أشهر.

وبحسب تقرير المركزي عن شهر يناير الماضي، والصادر اليوم الإثنين، وصل إجمالي الودائع في البنوك (بخلاف البنك المركزي) بنهاية شهر نوفمبر الماضي إلى 3 تريليونات و273.3 مليار جنيه مقابل 3 تريليونات و218.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

وبلغت قيمة الودائع الحكومية بنهاية نوفمبر الماضي 525.5 مليار جنيه مقابل 520.9 مليار جنيه بزيادة 4.6 مليار جنيه.

وتوزعت قيمة الودائع الحكومية بنهاية نوفمبر الماضي إلى بين 414.1 مليار جنيه بالعملة المحلية، و111.3 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، بحسب التقرير.

كما سجلت الودائع غير الحكومية 2 تريليون و747.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي بزيادة 50.2 مليار جنيه مقارنة بنهاية أكتوبر.

وتوزعت الودائع غير الحكومية بنهاية نوفمبر الماضي إلى 2 تريليون و68.8 مليار جنيه بالعملة المحلية، و679 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

وسجلت ودائع القطاع العائلي خلال نوفمبر الماضي زيادة بقيمة 48.1 مليار جنيه، حيث وصلت بنهاية الشهر إلى 2 تريليون و154.6 مليار جنيه.

وتوزعت ودائع القطاع العائلي بالقطاع المصرفي بنهاية نوفمبر إلى تريليون و701.8 مليار جنيه بالعملة المحلية، و452.8 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.