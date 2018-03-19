جني الأرباح يهبط بالبورصة رغم إعلان تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين، رغم إعلان الحكومة أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة خلال الفترة المقبلة.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.6% إلى مستوى 17172 نقطة.

وقال أحمد زكريا مدير الحسابات بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، إن السوق تراجع بفعل عمليات جني الأرباح، خاصة بعد الارتفاعات القوية التي حققها خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن "السوق لم يتأثر بإعلان أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة لأنه ليس خبرا جديدا وكذلك مدة تنفيذه طويلة".

وأعلنت وزارة المالية أمس، أسماء 23 شركة وبنكا، من المقرر طرحها في المرحلة الأولى لتنفيذ برنامج طروحات الحكومة في البورصة، والتي يتم تنفيذها خلال عامين.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وقال زكريا إن المستفيد من إعلان وزارة المالية هو أسهم الشركات المرتبطة بالطرح، مثل سهم شركة القناة للتوكيلات الملاحية، الذي ارتفع بنحو 10% "حيث تمتلك 20% من أسهم شركتي دمياط لتداول الحاويات وبورسعيد لتداول الحاويات والمقرر طرحها".

وكذلك ارتفع سهم شركة مصر للألومنيوم بنحو 7.5%، وهي شركة مطروحة لزيادة نسبة التداول عليها.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 42.5 مليون جنيه، والعرب بقيمة 29.9 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 72.3 مليون جنيه.

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