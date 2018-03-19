وفد من شركات المنسوجات والأثاث البلجيكية يزور مصر خلال أيام

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن عددا من الشركات البلجيكية الأعضاء باتحاد مصنعي المنسوجات والأثاث سيزور مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة.

ومن المنتظر أن يبحث هذا الوفد الإمكانات التصنيعية المتاحة في مجال صناعة النسيج بمصر خاصة من الغزول والمنسوجات وذلك لاستخدام هذه المنتجات فى تصنيع المنتجات نهائية الصنع، بحسب الوزير.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع فرانسيس فيرسترايت رئيس اتحاد مصنعي المنسوجات والأثاث البلجيكي، ضمن سلسلة اللقاءات المكثفة التى نظمها المكتب التجاري المصري بالعاصمة البلجيكية بروكسل على هامش مشاركة الوزير في فعاليات الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد من أجل المتوسط، وفقا للبيان.

وقال الوزير إن مصر لديها إمكانات هائلة تؤهلها لتصبح مركزا محوريا لتصنيع وتصدير المنتجات النسيجية والأثاث لمختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة للسوق الإفريقي.

وطالب الوزير وفد الشركات بزيارة مدينة الأثاث الجديدة بدمياط "والتي يجري إنشاؤها على أحدث طراز عالمى للتعرف على الجودة العالية لمنتجات الأثاث المصري"، بحسب البيان.

وقال رئيس اتحاد مصنعي المنسوجات والأثاث البلجيكي، إن الزيارة المرتقبة لوفد الشركات البلجيكية لمصر تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك بين الشركات المصرية والبلجيكية.

ويضم اتحاد مصنعي المنسوجات والأثاث البلجيكي 2000 شركة بلجيكية، ويرأس رئيسه مجموعة شركات ماسوريل، أكبر مجموعة صناعية لصباغة المنسوجات في الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر مصر أحد أهم الموردين للغزول لها، بحسب فيرسترايت.

وقال رئيس الاتحاد إن مصر تمثل سوقا محوريا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأيضا لديها طاقات إنتاجية هائلة، فضلا عن السمعة العالمية للقطن المصري.

كما بحث الوزير مع إيف بريت رئيس اتحاد شركات إقليم الوالون، والذي يضم 6 آلاف شركة بلجيكية، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الشركات البلجيكية أعضاء الاتحاد، والشركات المصرية وبصفة خاصة في مجالات اللوجستيات ووسائل النقل والتصنيع الزراعي.

وقال إنه تم الاتفاق على زيارة وفد من الشركات أعضاء الاتحاد مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة لعقد لقاءات مع رجال الأعمال المصريين، وبحث إقامة شراكة فى عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك للجانبين.

ويشغل إيف بريت أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة سافرون لتصنيع محركات الطائرات.

كما التقى الوزير مع ستن فانست نائب رئيس مجموعة شركات باكارت للصناعات المغذية للسيارات وعضو مجلس ادارة اتحاد أجوريا البلجيكي للتكنولوجيا.

وتم خلال اللقاء استعراض الإمكانات التصنيعية الهائلة للشركة البلجيكية والتي تستحوذ على 30% من حجم الإنتاج العالمي للألياف المعدنية والتي تدخل في صناعة أجزاء السيارات.

وطالب قابيل الشركة البلجيكية بدخول السوق المصرية كبوابة رئيسية لدخول القارة الإفريقية خاصة أن الشركة البلجيكية ليس لديها تواجد داخل هذه السوق الحيوية، وفقا للبيان.

