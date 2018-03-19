المصرية للاستعلام الائتماني تتعاقد مع 13 بنكا للعمل بسجل الضمانات المنقولة

كتبت- منال المصري:

قال محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، اليوم الإثنين، إن الشركة أنهت إجراءات التعاقد مع 13 بنكا، وأربعة شركات التأجير التمويلي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من أجل تشغيل سجل الضمانات المنقولة.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قالت أمس، إن تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في مصر أمرا إيجابيا للبنوك المصرية، وإن تطبيق القانون، سيساعد في تقليل المخاطر الائتمانية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف كفافي، في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم، أن قائمة البنوك التي تم التعاقد معها تشمل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، والبنك الزراعي المصري، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك كريدي أجريكول – مصر والمصرف المتحد والمصرف العربي الدولي وبنك بلوم – مصر، وبنك مصر إيران للتنمية.

وتابع أن شركات التأجير التمويلي تشمل الشركة المتحدة للتأجير التمويلي وشركة تنمية للتأجير التمويلي والاستثمار (إيجي ليس) وشركة أديليس للتأجير التمويل.

وقال كفافي، إنه جاري إنهاء إجراءات التعاقد مع خمسة عشر بنكا وتسع شركات تأجير تمويلي أخرى من المتوقع الانتهاء منه خلال الشهر الجاري.

وأكد محمد كفافي حرص الشركة المصرية للاستعلام الائتماني على تقديم خدمات مبتكرة على أساس بنية متقدمة تتمثل في العاملين بالشركة وأحدث التقنيات على حد سواء، وكذا تقديم منتجات جديدة لمانحي الائتمان تساهم في رؤية الدولة للشمول المالي والتوعية بثقافة الائتمان.