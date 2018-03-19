"تاور للتطوير العقاري" تعتزم استثمار 5 مليارات جنيه خلال 5 سنوات

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد جمال عمر رئيس شركة تاور للتطوير العقاري، إن الشركة تعتزم ضخ خمسة مليارات جنيه استثمارات مباشرة في سوق العقارات المصري على مدار السنوات الخمس المقبلة، بحسب بيان من الشركة اليوم الإثنين.

وأضاف أن هذه الاستثمارات تأتي كخطوة لمواكبة الطفرة التي تشهدها مصر في مجال التشييد والبناء.

وذكر عمر أن "الشركة تستهدف توسيع حصتها في سوق العقارات بشكل أكبر خلال السنوات العشر المقبلة عن طريق طرح وتنفيذ عدد من المشروعات العقارية والسياحية الكبرى التي توفر كل ما يطمح إليه المستهلك ويُرضي كافة الأذواق، وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة تخدم الاقتصاد الوطني الذي يشهد نموا غير مسبوق على كافة الأصعدة".

وكانت الشركة أعلنت في أواخر أكتوبر الماضي وضع حجز الأساس لمشروعها العقاري "تاور باي" بمحافظة بورسعيد بإجمالي استثمارات تبلغ 5 مليارات جنيه على مساحة 102 فدان.

ويضم هذا المشروع جزءا سكنيا، ومطقة تجارية، بالإضافة إلى فندق ٥ نجوم بطاقة ٢٠٠ غرفة فندقية، تديره هيلتون العالمية، على أن يتم تشغيله خلال ٥ أعوام.

وقال عمر إن "مشروع تاور باي في بورسعيد يمضي قدما وتبعا للخطط التنفيذية الموضوعة له، وهو من المشروعات الكبرى والطموحة في مجال الاستثمار السياحي التي تقوم بها الشركة، ومن المنتظر أن يمثل إضافة قوية لهذا القطاع بما يعزز من مكانة بورسعيد على الخريطة السياحية العالمية والإقليمية".

وأضاف أن "الشركة تلقت أكثر من عرض من كبريات شركات التطوير العقاري للمشاركة فيه، إلا أن مجلس الإدارة قرر أن تتولى الشركة تنفيذ المشروع منفردة، اعتمادا على إمكانياتها وسابقة أعمالها".

وكانت الشركة قالت في أكتوبر الماضي، إنها تخطط لبدء مشروعها في بورسعيد في مايو المقبل مع الانتهاء من المخططات التفصيلية الخاصة بالمشروع، بحسب أحمد لاشين الرئيس التنفيذي للشركة.

وذكر عمر أنه "تم إنشاء شركة تطوير منبثقة من المجموعة والاستفادة من موقفها المالي القوى في استثمار خمسة مليارات جنيه علي مدار الخمس سنوات المقبلة"، مشيرا إلى أن شركته ليس عليها أي قروض بنكية من أي نوع.

وللشركة أصول عقارية تتمثل في فنادق سياحية وأسواق تجارية في شرم الشيخ، ومرسى علم والقاهرة الجديدة تخطت حاجز السبعة مليارات جنيه بعد قرار تعويم الجنيه، بحسب البيان.