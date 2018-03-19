إسناد دراسة نقل مصنع القومية للأسمنت لكلية الهندسة بجامعة القاهرة

كتبت- شيماء حفظي:

أسندت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، دراسة نقل مصنع القومية للأسمنت، من موقعه الحالي في حلون، إلى كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وقال مصدر بالشركة القابضة، لمصراوي اليوم الإثنين، إن كلية الهندسة بدأت قبل أسبوعين دراسة إمكانية نقل مصنع الشركة من منطقة حلوان.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن تنتهي كلية الهندسة من الدراسة خلال أسبوعين، لتحديد مبادئ الدراسة المطولة عن حالة المصنع وإمكانية نقله من عدمه، وتكلفة هذا الإجراء وجدواه الاقتصادية.

وكان مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، كلف مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت بإعداد دراسة تفصيلية خلال شهر، حول جدوى نقل مصانعها خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة.

وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام، تمت إحاطة الجمعية العامة غير العادية بقرار مجلس الإدارة الذي شمل أيضا النظر في استغلال أرض الشركة على النحو الأمثل بالتعاون مع الجهات الإدارية المسؤولة مع عدم المساس بأحوال العمالة ومكتسباتهم والنظر في إعادة الهيكلة العمالية.

وشمل القرار استمرار إيقاف أنشطة الشركة فيما عدا طحن الكلنكر لحين الانتهاء من المخزون والدراسة.