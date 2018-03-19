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تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

12:11 م الإثنين 19 مارس 2018
تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

أسماك

كتب- مصطفى عيد:

انخفضت أسعار السمك البلطي والمكرونة خلال تعاملات اليوم الإثنين بسوق العبور مقارنة بمستويات أمس الأحد، بينما ارتفعت الكابوريا والبوري.

وانخفض سعر كيلو سمك البلطي جنيها مقارنة بمستويات أمس ليتراوح بين 19 و20.5 جنيه.

كما تراجع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 9 جنيهات إلى 59 و65 جنيها.

بينما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 14 جنيها إلى بين 40 و100 جنيه، وزاد سعر كيلو السمك البوري جنيهين إلى بين 39 و47 جنيها.

واستقر سعر البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو السبيط بين 70 و100 جنيه.

أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي السمك المكرونة

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