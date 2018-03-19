نائب رئيس البورصة: طرح الشركات الحكومية ينعش السوق ويجذب مستثمرين جدد

كتبت- شيماء حفظي:

قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إن طرح شركات حكومية جديدة في البورصة، يسهم في إنعاش السوق وعودة المستثمرين، نظرا لما تمثله من "جاذبية وإغراء" لصغار المستثمرين الذين يرون في البورصة نوعا من الاستثمار المربح.

وأضاف عادل، في تصريحات لمصراوي، اليوم الإثنين، أن شمول الطروحات الحكومية المتوقعة لقطاعات جديدة سيمثل عنصر جذب إضافي.

وأعلنت وزارة المالية، أمس، أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة، ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، وشملت 3 بنوك و20 شركة.

وقال نائب رئيس البورصة "أرى أن عمليات الطرح الجديدة تمثل نوعا من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين ومن ثم سوف تشهد السوق انتعاشة كبرى مع بدء عمليات الطرح، ومن شأنه أن يعيد البريق الاستثماري للبورصة المصرية في المرحلة المقبلة".

وأضاف "دخول أسهم كبرى للتداول في قطاعات جاذبة من شأنه أن يؤدي إلى دخول رأسمال جديد".

وقال إن الطروحات الجديدة تبعث رسالة الى المستثمرين العرب والأجانب عن البورصة المصرية "مضمونها أن السوق المصرية لا تزال تحتفظ بحيويتها وديناميكيتها، ورسالة حول الاستقرار الذي تتمتع به سوق المال".

وأضاف أن الطروحات الجديدة في البورصة ستؤدي لدخول مستثمرين جدد بما يضفي مزيدا من الحيوية على السوق تستمر معها لفترة ليست قصيرة.

وأضاف أن "هذه العمليات الجديدة تبعث شعورا بالاطمئنان على مستقبل السوق لأن ذلك يعني أن الاقتصاد الكلي لا يزال لديه شركات قادرة على دخول البورصة، وأن هناك بضاعة جيدة تدخل للسوق وأن هناك ثقة في البورصة كآلية للتمويل والاستثمار في نفس الوقت".

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