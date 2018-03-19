انخفاض الطماطم والملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب - مصطفى عيد:

تراجعت أسعار الطماطم والكوسة والفاصوليا والباذنجان والملوخية والبسلة، والبرتقال والجوافة والفراولة والكانتلوب والموز بين 25 قرشا وجنيهين في سوق العبور اليوم الإثنين، مقارنة بأسعار أمس الأحد.

بينما ارتفعت أسعار الفلفل البلدي والسبانخ والليمون والرومان، بين 50 قرشا و3 جنيهات، وفقا لموقع سوق العبور.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.4 و4 جنيهات بانخفاض 35 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و3.5 جنيه بانخفاض 25 قرشا.

الفاصوليا بين 10 و14 جنيها بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و8 جنيهات بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات بزيادة جنيه.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه.

البسلة بين 4 و6 جنيهات بانخفاض جنيه.

السبانخ بين 4 و5 جنيهات بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4 جنيهات بتراجع 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات بتراجع 25 قرشا.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

الجوافة بين 4 و5.5 جنيه بتراجع 1.5 جنيه.

الرمان بين 9 و17 جنيها بزيادة 3 جنيهات.

الفراولة بين 5 و6 جنيهات بتراجع جنيه.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات بتراجع جنيه.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات بتراجع 50 قرشا.