القابضة للسياحة: فتح العروض الفنية لمشروع إنشاء برجين بالمعمورة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن شركة المعمورة فتحت العروض الفنية لمشروعي إنشاء برجين في المعمورة.

وأضافت حطبة، لمصراوي، "تلقينا عددا من العروض تشمل البرجين معا أو برج واحد وجارٍ دراسة تلك العروض لاختيار أفضلها فنيا.

وقالت رئيسة الشركة القابضة، إنه سيتم الانتهاء من فتح المظاريف الفنية بنهاية الأسبوع الجاري، تمهيدا لفتح المظاريف المالية.

وكانت الشركة طرحت كراسة شروط لإنشاء برجين بمدخل شاطئ المعمورة بالإسكندرية، على مطورين عقاريين الشهر الماضي.

ويتبع شركة المعمورة، 4 فنادق، بينها فندق إيتاب الأقصر، و3 فنادق عائمة بين الأقصر وأسوان.