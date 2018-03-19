الجارحي: نتوقع نمو الاقتصاد 5.4% في الربع الثالث من العام المالي الجاري

القاهرة - وكالات:

قال عمرو الجارحي وزير المالية والمتحدث باسم المجموعة الوزارية الاقتصادية، لوكالة رويترز، اليوم الإثنين، إن الحكومة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018 بنسبة بين 5.3 و5.4%.

وبلغ النمو الاقتصادي لمصر 4.3% في الربع الثالث من عام 2016-2017.

وتستهدف الحكومة المصرية نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.8% في 2018-2019 مقارنة مع 5.2% متوقعة في 2017-2018.

وقالت وزيرة التخطيط، الشهر الماضي، إن معدل النمو الاقتصادي ارتفع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى ٥.٢% مقابل ٣.٦% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.