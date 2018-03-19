"توتال" الفرنسية تشتري حصصا في مناطق امتياز نفطية في الإمارات مقابل 45ر1 مليار دولار

باريس (د ب أ) :

أعلنت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "توتال" توقيع عقدي امتياز مدتهما 40 عاما مع مع كل من المجلس الأعلى للبترول في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك).

حصلت "توتال" بموجب العقدين على 20% من منطقة امتياز "أم الشيف وناصر" النفطية البحرية و5% من منطقة امتياز "زاكوم السفلي"، مقابل 45ر1 مليار دولار وهو ما يعني دفع الشركة الفرنسية حوالي دولار لكل برميل نفط من احتياطيات المنطقتين. وستضيف العقود حوالي 80 ألف برميل نفط يوميا إلى إنتاج توتال خلال العام الحالي.

وبحسب الشركة الفرنسية فإنها دفعت حوالي 2ر4 مليار درهم إماراتي (15ر1 مليار دولار) للحصول على حصة في "أم الشيف وناصر" و1ر1 مليار درهم إماراتي (300 مليون دولار) للحصول على حصة من "زاكوم السفلي". وتدير شركة "أدنوك أوف شور" التابعة لشركة "أدنوك" المنطقتين لصالح جميع الشركاء.

يوجد حقل "أم الشيف" على بعد 135 كيلومتر من ساحل الإمارات، في حين يقع حقل "زاكوم السفلي" على بعد 65 كيلومتر من الساحل ويمثلان معا حوالي 20% من إجمالي إنتاج إمارة أبوظبي من النفط.

وإلى جانب الاحتياطيات النفطية الضخمة والقدرة على إنتاج 450 الف برميل نفط يوميا، يحتوي حقل "أم الشيف" على كميات كبيرة من الغاز التي يمكن استغلالها لإنتاج 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا