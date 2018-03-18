أسسها طلعت حرب.. 10 معلومات عن مصر للتأمين بعد إعلان طرحها في البورصة

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت وزارة المالية اليم الأحد، أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة، ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، ومنها شركة مصر للتأمين التابعة لقطاع الأعمال العام.

وجاءت شركة مصر للتأمين ضمن قائمة الشركات والبنوك، التي تعتزم الحكومة طرحها في البورصة، من القطاع المالي، والتي ضمت بخلافها، كل من بنوك القاهرة والتعمير والإسكان والإسكندرية، بالإضافة إلى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance ".

وتعتزم الحكومة طرح حصص تتراوح بين 15 و30% في الشركات التي تضمنها برنامج الطروحات، وتستهدف من خلالها جمع حوالي 80 مليار جنيه، وذلك خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.

ويقدم مصراوي، 10 معلومات عن شركة مصر للتأمين، بحسب ما ذكره موقعها الإلكتروني..

1- أُنشئت شركة مصر للتأمين في 14 يناير 1934 على يد طلعت باشا حرب، كأول شركة تأمين برأس مال مصري وإدارة مصرية.

2- الهدف من إنشاء الشركة، كان توفير الحماية التأمينية للمشروعات المصرية، دعما للاستقلال الوطني - في ذلك الحين- فكانت النواة الأولى لنشأة صناعة التأمين الوطني.

3- مارست الشركة النشاط التأميني في العديد من الدول المجاورة خاصة في السودان وليبيا وسوريا وتوسعت في عام 1957 تجاه إنشاء توكيلات لها في بعض دول الخليج فساهمت في إدخال تلك الصناعة الرائدة في العديد من الدول العربية الشقيقة، إلا أن تلك المكاتب والتوكيلات تم تحويلها لشركات وطنية في تلك الدول بعد سيادة الاتجاه نحو التأميم في العديد من الدول العربية.

4- بدءا من عام 1965 اندمجت شركة الجمهورية للتأمين والادخار للتأمين في شركة مصر للتأمين تقديرا لدورها الرائد ودعما للنشاط التأميني الوطني ودوره في خدمة الاقتصاد المصري.

5- مصر للتأمين هي إحدى شركات مصر القابضة للتأمين، والتابعة لقطاع الأعمال العام.

6- هى شركة التأمين الوحيدة في مصر التي تمتلك الخبرة التأمينية في مجال تأمينات الطيران والفضاء من خلال تأمينها على أسطول مصر للطيران والقمر الصناعي المصري نايل سات.

7- الشركة متميزة في تأمينات البترول والطاقة، وتعد الشركة الأولى على مستوى مصر التي توفر الخدمة التأمينية للمشروعات البترولية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

8- تمتلك الشركة أكبر شبكة فروع بجميع أنحاء الجمهورية يبلغ عددها 120 فرعا.

9- لدى الشركة أكبر رأسمال شركات تأمينات ممتلكات في مصر بقيمة 2 مليار جنيه، ولها قاعدة عريضة من العملاء، وتقدم خدماتها لأكبر مؤسسات في مصر.

10- تقدر استثمارات الشركة بحوالي 12 مليار جنيه يتم استثمارها في قطاعات اقتصادية مختلفة ( صناعة – زراعة – أوراق مالية- بنوك - خدمات ..) ويتم استثمارها وفق رؤية لتحقيق أعلى عائد ممكن، بحسب موقع الشركة الإلكتروني.

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