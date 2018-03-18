تعرف على البنوك التي قررت الحكومة طرحها في البورصة

القاهرة- مصراوي:

أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الأحد، أسماء الشركات والبنوك الحكومية، التي تعتزم الحكومة طرحها في البورصة، خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.

وتضمنت الأسماء 20 شركة، تعمل في أنشطة مختلفة، بالإضافة إلى 3 بنوك هي القاهرة والإسكندرية والتعمير والإسكان.

وقال الجارحي، إن الحكومة قررت أن تتراوح نسبة الطرح بين 15% و30% من أسهمها، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك، بحسب البيان الذي أصدرته وزارة المالية اليوم.

وتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة إلى نحو 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى نحو 430 مليار جنيه.

ويأتي طرح الشركات الحكومية في البورصة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي، ويستهدف جمع إيرادات للدولة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات.

وكان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قال، في مارس 2016، إن المركزي يعتزم طرح حصص في بنكي القاهرة والعربي الأفريقي الدولي في البورصة، وبيع بنك المصرف المتحد، المملوك له، لمستثمر استراتيجي خلال العام الجاري.

ومنذ إعلان محافظ المركزي عن طرح هذه البنوك، قبل عامين، لم يكتب لأي من هذه البنوك الطرح في البورصة حتى الآن.

لكن بنك القاهرة تعاقد مع شركة المجموعة المالية هيرمس، من أجل القيام بدور المستشار المالي للطرح، ومن المتوقع بحسب مسؤولين في هيرمس، أن يجرى الطرح في الربع الأخير من العام الجاري.

ولم يذكر بيان وزارة المالية، الخاص بالشركات والبنوك التي تتضمنها المرحلة الأولى من الطروحات الحكومية، بنكي العربي الأفريقي الدولي أو المصرف المتحد.

"مصراوي" يعرض معلومات رئيسية عن البنوك الثلاثة التي أعلنت الحكومة عن طرحها اليوم.

بنك القاهرة

* بنك حكومي تأسس عام 1952.

* مملوك بالكامل لشركة مصر المالية للاستثمارات التي يملكها بالكامل بنك مصر.

* بلغ صافي أرباح البنك بحسب البيانات على موقعه الإلكتروني نحو 2.2 مليار جنيه في عام 2016 مقابل نحو 2.02 مليار جنيه في 2015.

* لدى البنك 235 فرعاً وأكثر من 497 ماكينة صرف آلي، بحسب موقعه الإلكتروني.

* رئيس مجلس الإدارة طارق فايد.

بنك التعمير والإسكان

* بنك حكومي تأسس عام 1979.

* البنك مدرج بالفعل في البورصة المصرية، وتتوزع ملكيته بشكل أساسي بين هيئة المجتمعات العمرانية بنحو 29.8%، وريمكو للاستثمارات 9.7%، وشركة مصر لتأمينات الحياة 8.9%، ومصر للتأمين 8.3%، وصندوق تمويل مشروعات المساكن 7.4%، وهيئة الأوقاف 5%، بالإضافة إلى حصص لأفراد وصناديق استثمار.

* بلغت أرباح البنك 1.075 مليار جنيه في 2017 مقابل 644 مليون جنيه في عام 2016، بزيادة 66.9%.

* لدى البنك 80 فرعا و223 ماكينة صرف آلي، بحسب قوائمه المالية المنشورة على موقعه الإلكتروني.

* رئيس مجلس الإدارة فتحي السباعي.

بنك الإسكندرية

* تأسس في عام 1957.

* كان البنك مملوكاً بالكامل للحكومة المصرية حتى أكتوبر 2006، عندما قام بنك ساون باولو الإيطالي (الذي أصبح اسمه حاليا إنتيسيا سان باولو)، بالاستحواذ على 80% من أسهم البنك. وفي مارس 2009، اشترت مؤسسة التمويل الدولية 9.75% من حصة البنك الإيطالي، لتنخفض مساهمته إلى 70.25%، والباقي لايزال مملوكاً للحكومة (20%).

* بلغ صافي أرباح البنك نحو 2.8 مليار جنيه في 2017، مقابل نحو 1.3 مليار جنيه، بزيادة 83.8%.

* لدى البنك 170 فرعاً.

* رئيس مجلس الإدارة دانتي كمبيوني.

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