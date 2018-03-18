الدولار ينخفض في مصرف أبوظبي ويرتفع في بنكي مصر والقاهرة

كتبت- شيماء حفظي:

خفّض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر صرف الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم المسائية، مقارنة بأسعار الصباح.

وارتفع سعر الدولار في بنكي مصر والقاهرة، فيما استقر في 7 بنوك أخرى خلال التعاملات المسائية.

وارتفع سعر الدولار في بنك مصر إلى 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع، مقابل 17.535 جنيه للشراء و17.635 جنيه للبيع، بتعاملات الصباح.

ورفع بنك القاهرة سعر الدولار إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع، مقابل جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الأهلي والتجاري الدولي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك قناة السويس عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول والبركة عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.