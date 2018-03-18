حوار- البنك الزراعي يخاطب شركات حكومية وخاصة لبيع شهادة "أمان"

كتبت- منال المصري:

تصوير- علاء القصاص

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك يخاطب حاليا عدد كبير من الشركات والجهات الخاصة والحكومية، من أجل شراء شهادة أمان المصريين لموظفيها، والترويج لها بين العاملين لديها.

وأضاف في حوار مع مصراوي، أن البنك يبيع شهادة أمان في جميع فروعه على مستوى الجمهورية، البالغ عددها حوالي 1210 فروع، بالإضافة إلى الزيارات التي يقوم بها موظفي البنك للجمعيات الزراعية والفلاحين من أجل تعريفهم بمزايا الشهادة.

وفي هذا الحوار يتحدث القصير، عن الموقف الحالي لبيع شهادة أمان وخطط تطوير البنك خلال المرحلة المقبلة..

ما هو موقف الإقبال على شراء شهادة أمان بعد أسبوعين من طرحها؟

البنك باع في أسبوعين أكثر من 16.4 ألف شهادة بقيمة 20 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تتضاعف المبيعات خلال الفترة المقبلة، بعد مخاطبة البنك عدد كبير من الجهات والشركات الخاصة والحكومية من أجل الترويج للشهادة، والتي من بينها الجمعيات الزراعية وشركات الإسكان والمقاولات والمجلس القومي للمرأة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الثروة السمكية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصندوق التأمين على الماشية، لإصدار شهادة أمان عن طريق البنك.

كما أن البنك لا يترك أي فرصة أو تجمع من المواطنين، إلا ويقوم بإرسال مندوبيه من أجل الترويج للشهادة التي تعتبر واحدة من أدوات تحقيق الشمول المالي وجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي خاصة من الأسر البسيطة.

ووجد البنك إقبالا كبيرا من المواطنين، كما أن المرأة استحوذت على نحو 30% من الشهادات المباعة حتى الآن.

ما هي المستندات التي يطلبها البنك من العميل لبيع شهادة أمان؟

البنك لا يطلب سوى البطاقة الشخصية، فقط، ويفتح حساب للعميل بدون أي مصاريف، ويمكن للمواطن شراء الشهادة بفئات تبدأ من 500 جنيه وحتى 2500 جنيه بحد أقصى، بشرط أن يكون في الفئة العمرية من 18 إلى 59 سنة.

متى يصرف التعويض أو المعاش من شهادة أمان؟

شهادة أمان هي عبارة عن شهادة ادخار بنكية بفائدة 16%، مدتها 3 سنوات، كما أنها تقدم مزايا تأمينية لصاحبها، وتخصم قيمة أقساط التأمين من الفوائد.

ويتمتع العميل بمزايا التأمين خلال فترة الشهادة التي تبلغ 3 سنوات يمكن تجديدها مرتين.

وتسري وثيقة التأمين على الحياة من اليوم الثاني للشراء، وتسقط في حالة سحب قيمة الشهادة أو بلوغ العميل سن الـ 60.

ويصرف التعويض او المعاش في حالة وفاة العميل، سواء بصورة طبيعية او نتيجة حادث.

ما هي أخر التطورات الخاصة بخطة تطوير وإعادة هيكلة البنك؟

يعكف البنك حاليا على تطوير المنظومة التكنولوجية وأنظمة البنك، من أجل التوسع في المنتجات وخدمات المدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى تمكين العملاء من سداد الأقساط والفواتير إلكترونيا، ونشر ماكينات الصرف الآلي.

كما يعمل البنك على رفع كفاءة العاملين، وتعيين موظفين جدد، وتطوير شبكة الفروع، واستغلال أصول البنك بشكل جيد، بالإضافة إلى التوافق مع قواعد الرقابة ونظم المخاطر المعتمدة في البنوك.

ويستعين البنك الزراعي، برابو بنك الهولندي والشركة الاستشارية التابعة له، من أجل المساعدة في عمليات إعادة الهيكلة، وسيبدأ رابو بنك الأسبوع الجاري بتطوير إدارة المخاطر وتدريب الموارد البشرية.

هذا إلى جانب التعاون مع صندوق سند التابع للحكومة الألمانية والوكالة الفرنسية للحصول على دعم فني من أجل تطوير ورفع كفاءة البنك الزراعي.

كيف استعد البنك لموسم حصاد القمح؟

عقد البنك عدة اجتماعات مع وزير التموين الدكتور على مصيلحي للتجهيز لاستقبال القمح، حيث يمتلك البنك مساحات تخزينية تصل إلى مليون طن تتمثل في 6 صوامع بسعة تخزينية 360 ألف طن، و82 هنجرا بسعة حوالي 220 ألف طن، بالإضافة إلى 88 شونة أسمنتية متطورة بسعة 360 ألف متر، بخلاف 94 شونة ترابية، نستخدمها بالتعاون مع وزارة التموين كمراكز لتجميع القمح في المناطق التي تزيد فيها معدلات الإنتاج عن السعة التخزينية.

وكان البنك استقبل حوالي 700 ألف طن بقيمة 2.7 مليار جنيه، وفي 2016 كان استقبل حوالي مليون طن بقيمة 3 مليارات جنيه.

ما هو موقف الديون المتعثرة في البنك؟

نعمل بشكل جاد على تسوية هذه الديون، من خلال ملاحقة غير الجادين في السداد، ومساعدة الفلاحين المتعثرين بالفعل، وتمكنا من النزول بنسبة الديون المتعثرة لإجمالي محفظة القروض في البنك (البالغة 24 مليار جنيه) إلى حوالي 10 أو 12%، مقابل 20% قبل عامين.

وكانت قيمة الديون المتعثرة قبل عامين حوالي 4 مليارات جنيه تخص 140 ألف متعثر.

وقام البنك بإجراء تسويات بقيمة 1.3 مليار جنيه لنحو 21 ألف حالة، وتم إعفاء العملاء المتعثرين لأسباب خارجة عن إرادتهم من جزء من فوائد المديونية.