دايس للملابس تتحول للربحية في 2017

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة دايس للملابس، إنها تحولت للربحية خلال العام 2017، لتسجل أرباح بقيمة 178 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 137.6 مليون جنيه ىالعام السابق.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد، أنها حققت زيادة 72% في إيراداتها خلال العام الماضي، لتسجل 1.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 721.7 مليون جنيه خلال 2016.

وكانت الشركة قد حققت خسائر في 2016 نتيجة خسائر فروق العملة التي تكبدتها الشركة نتيجة تعويم الجنيه.

وتعمل دايس، في صناعة الملابس الجاهزة على اختلاف أنواعها واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والماكينات والمعدات وقطع الغيار والتصدير للأسواق الخارجية من منتجات الشركة.