البورصة ترتفع 1.6% في نهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.6%، عند مستوى 17271 نقطة، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، مدعوما بمشتريات الأجانب.

وهبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6%، بينما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 842.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 355.9 مليون جنيه، والعرب بقيمة 186.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة صعد خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، بنسبة 3.2%، لينهي تعاملاته عند مستوى 16999 نقطة.