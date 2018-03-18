إم إم جروب توقع خطاب استحواذ على 3 شركات تابعة لـ"التركي القابضة"

كتبت- شيماء حفظي:

قالت مجموعة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية "إم تي أي" إنها وقعت خطاب نوايا للاستحواذ على 3 شركات بنسبة 100%.

وأضافت المجموعة في بيان للبورصة اليوم الأحد، أن الشركات الثلاث التي تنوي الاستحواذ عليها هي "شركة اتصالات الدولية مصر، وشركة التجزئة المتحدة يو ار سي، وشركة دي تي ار للتجارة مركز دبي للسلع المتعددة.

وأوضحت المجموعة أن الشركات الثلاث تابعة لشركة التركي القابضة، والتي مقرها السعودية.

وقالت المجموعة، إن الطرفين اتفقا على إتمام الصفقة فور استكمال إجراءت الفحص النافي للجهالة، والحصول على الموافقات الداخلية بكافة الشركات، والجهات المختصة.

وتعمل "إم تي أي" في تشغيل أعمال تجارية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات وغيرها من خلال المشاركة مع عدد من الشركات العالمية مثل سامسونج، وهواوي، وفودافون، وفريتال – اليابان وكارير.