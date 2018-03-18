مصر تشارك في الاجتماع العاشر لوزراء تجارة دول منطقة اليورومتوسطي

كتبت- إيمان منصور:

غادر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في الاجتماع العاشر لوزراء تجارة دول منظمة الاتحاد من أجل المتوسط بعد توقف دام نحو 8 سنوات.

وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم، إن الاجتماع يهدف لمتابعة وتفعيل مبادرات التعاون بين دول منطقة اليورومتوسطي والتي تضم 43 دولة، منها 28 دولة أعضاء بالاتحاد الأوروبي و15 دولة بجنوب البحر المتوسط وشرق الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير، إن الاجتماع العاشر يناقش عددا من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالتعاون اليورومتوسطي، تتضمن دعم التعاون التجاري بين دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي من خلال استكمال المباحثات الهادفة لتعزيز اتفاقيات التجارة الحرة الحالية، وبحث توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة شاملة.

وأضاف الوزير، أن الاجتماع سيناقش أيضا دعم التعاون التجاري البيني لدول جنوب المتوسط من خلال توسيع النطاق الجغرافي لاتفاقية أغادير وتوسيع مجالاتها لتشمل تحرير التجارة في الخدمات ومواءمة المواصفات القياسية.

وأوضح قابيل أن الاجتماع سيتناول أيضا خطة عمل لتعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وبناء القدرات المؤسسية لدول جنوب المتوسط وكذلك الارتقاء بمعايير الصحة والصحة النباتية من خلال تبادل وجهات النظر بشأن هذه المعايير وتقديم الدعم الفني لتطبيقها.