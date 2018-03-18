حصيلة شهادة "أمان" تقترب من نصف مليار جنيه في 4 بنوك

كتبت- منال المصري:

تصوير- علاء القصاص

جمعت الأربعة بنوك التي طرحت شهادة أمان المصريين، للتأمين على العمالة الموسمية والمؤقتة نحو 490.3 مليون جنيه منذ طرحها قبل أسبوعين، بحسب ما قاله مصرفيون لمصراوي.

وبدأت أربعة بنوك هي الأهلي، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، طرح شهادة "أمان المصريين" قبل أسبوعين تلبية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار شهادة للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.

وتربع بنك مصر على قائمة البنوك الأربعة من حيث حصيلة الشهادات، حيث باع شهادات بقيمة 443.8 مليون جنيه لإجمالي 291.6 ألف عميل، بحسب ما قالته سهر الدماطي، نائبة رئيس البنك لمصراوي.

كانت النسبة الكبرى من حصيلة الشهادات التي باعها بنك مصر لصالح الشركات التي اشترتها لموظفيها.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك باع 12 ألف شهادة من شهادات "أمان المصريين" بقيمة وصلت إلى حوالي 20 مليون جنيه للأفراد خلال أسبوعين من طرح الشهادة.

وقال أبوالفتوح لمصراوي إن هناك شركات وقطاعات كثيرة طلبت من البنك إصدار شهادات أمان" للعاملين فيها، وجاري التنسيق معها لإصدارها بشكل جماعي.

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لمصراوى، إن البنك باع أكثر من 15 ألف شهادة من شهادات "أمان المصريين" بقيمة تتجاوز 18.5 مليون جنيه منذ طرحها قبل أسبوعين.

وأضاف القصير أن الشهادات تحظى بإقبال كبير من السيدات، حيث تستحوذ المرأة على نسبة 30% من إجمالي حصيلة مبيعات البنك من شهادة "أمان المصريين".

وباع بنك القاهرة حوالي 6 آلاف شهادة من شهادات "أمان المصريين" بقيمة 8 ملايين جنيه خلال أول أسبوعين من طرح الشهادة، وفقا لما قاله طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، لمصراوي.

وأضاف فايد أن الشهادة تلقى إقبالا جيدا في الصعيد، حيث يعمل على تروجيها بين عملائه من أصحاب المشروعات متناهية الصغر خلال الأيام الجارية.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

وتستهدف الشهادة العمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يساهم في استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

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