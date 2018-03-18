البطاطس عند 2.5 جنيه.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأمس.

وتراوح سعر الطماطم بين 1.75 و4 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الكوسة 2.5 و3.75 جنيه للكيلو، وهي نفس أسعار الأمس، وفقا لموقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو اليوسفي بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و3.75 جنيه.

الفاصوليا بين 12 و16 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4.5 و6 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه.

البسلة بين 5 و6 جنيهات.

السبانخ بين 2 و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 4.25 و5.25 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 3.5 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 8 و14 جنيها.

الفراولة بين 5 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.

الموز البلدي بين 4.5 و5 جنيهات.