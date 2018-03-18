شركة إيبروم تتلقى عرضين لتشغيل حقل إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي بالعراق

كتب- مصطفى عيد:

قال أمجد الأحمدي، رئيس الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إيبروم)، إن الشركة تلقت عرضين لتشغيل حقل إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي بحقل سيبا بالعراق بالشراكة مع شركة صان مصر.

وأضاف الأحمدي، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم الأحد، أن الشركة تلقت أيضا عرضا لتشغيل وصيانة وحدات معالجة المياة الصناعية لحقل الزور بالكويت.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة (إيبروم) واعتماد نتائج أعمال عام 2017، بحضور وزير البترول طارق الملا.

ووفقا لبيان الوزارة، قال الأحمدي، إن الشركة وقعت عدة اتفاقيات تفاهم وتعاون فني مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في المجالات البترولية المختلفة لتعزيز التعاون والتكامل الفني.

وأكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستمرار فى رفع كفاءة تشغيل وصيانة مشروعات تكرير وتصنيع البترول والبتروكيماويات والغاز وتقديم الدعم الفني باستخدام أحدث التقنيات وبأفضل الكوادر المدربة.