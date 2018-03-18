صافي ربح مستشفى النزهة يرتفع 12% خلال العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مستشفى النزهة الدولي إن صافي ربحها خلال العام الماضي ارتفع بنسبة 12%، لتسجل 36.3 مليون جنيه، مقابل العام 2016.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد، أن الإيرادات ارتفعت خلال العام 2017، لتبلغ 171.7 مليون جنيه، مقابل 144.7 مليون جنيه العام السابق.

وتقدم مستشفى النزهة الدولي الخدمات الصحية في التخصصات الطبية المختلفة مثل أمراض الباطنة والجراحة والأطفال وغيرها.

وتسعى شركة مستشفى كليوباترا للاستحواذ على مستشفى النزهة، حيث تقدمت بمشروع عرض شراء إجباري لأسهم شركة مستشفى النزهة الدولي بنسبة 100%.

وتقدمت كليوباترا لشراء 7.2 مليون سهم من مستشفى النزهة بسعر 90 جنيهاً للسهم، وجارٍ دراسة العرض، وتبلغ القيمة الإجمالية للعرض 648 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمال مستشفى النزهة نحو 43.2 مليون جنيه، موزعا على 7.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم.