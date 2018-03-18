الأردن تطلب استئناف استيراد الغاز الطبيعي من مصر مطلع 2019

القاهرة - وكالات:

طالبت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، مصر باستئناف ضخ الغاز الطبيعي المصري للأردن اعتبارا من مطلع العام المقبل، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وشهدت سنوات ما بعد ثورة يناير 2011 عددا من التفجيرات في سيناء لخط الغاز المستخدم لضخ الغاز المصدر لإسرائيل والأردن مما أدى إلى وقف تصدير الغاز نهائيا لهما.

وفق بيان صحفي وزعته وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس السبت نقلته الوكالة الأردنية، طالب صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، طارق الملا وزير البترول، باستئناف ضخ الغاز الطبيعي المصري للأردن اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وأبدى الملا خلال لقاءه مع الخرابشة ضمن زيارته للأردن، استعداد مصر تعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات خاصة في مجال الغاز الطبيعي المخصص للصناعات والمنازل.

وافتتح الوزيران يوم الخميس الماضي عددا من المشروعات البترولية التي نفذتها شركة فجر الأردنية المصرية، من ضمنها محطة كهرباء السمرا (المرحلة الرابعة) بالأردن.

وبحسب الوكالة الأردنية، تقدر بيانات رسمية تكلفة انقطاع الغاز الطبيعي المصري عن الأردن بحوالي 6 مليارات دولار، وذلك بسبب التحول لاستخدام الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء.