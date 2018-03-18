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التجاري الدولي يصعد بالبورصة لمستوى قياسي جديد مع بداية تعاملات اليوم

10:29 ص الأحد 18 مارس 2018
التجاري الدولي يصعد بالبورصة لمستوى قياسي جديد مع بداية تعاملات اليوم

البورصة

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وصعد المؤشر الرئيسي EgX30 بنسبة 1.3% عند مستوى قياسي جديد بلغ 17219 نقطة.

وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 0.4%.

وقال أحمد زكريا، مدير الحسابات بشركة عكاظ للسمسرة، إن المؤشر الرئيسي تأثر بشكل رئيسي بارتفاع سهم التجاري الدولي بنحو 3%، بعدما ارتفع في البورصات العالمية، نتيجة أعمال البنك في العام 2017، بالإضافة إلى التوزيعات النقدية.

والتجاري الدولي هو صحاب أكبر وزن نسبي في المؤشر الثلاثيني.

مؤشرات البورصة البورصة التجاري الدولي

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