لإنشاء فنادق.. القابضة للسياحة: حصلنا على 50 فدانا في العلمين الجديدة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن شركة المعمورة التابعة لها، حصلت على 50 فدانا بمدينة العلمين الجديدة، يمكن استغلالها لإنشاء فنادق بنظام المشاركة.

وأضافت حطبة، في تصريحات لمصراوي، أن شركة المعمورة أنهت نزاعا مع وزارة الإسكان حصلت بمقتضاه على أراضٍ بديلة بينها الـ 50 فدانًا بمدينة العلمين الجديدة.

وقالت رئيسة الشركة القابضة إنها تسعى الآن للحصول على أراضي في العاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء فنادق فيها.

والشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وتمتلك عددا من الفنادق التاريخية في القاهرة وعدد من المحافظات.

وقالت رئيسة الشركة القابضة، إن موازنة العام المالي المقبل 2018-2019، تستهدف الانتهاء من تطوير فنادق مينا هاوس، وسيسل، وونتر بالاس الأقصر، واللسان في رأس البر والذي من المقرر الانتهاء منه في 2018-2019، بالإضافة لفندق شيبرد.

وأضافت "نبدأ الأسبوع الجاري اعتماد موازنات الشركات التابعة، تمهيدا لاعتماد موازنة الشركة القابضة للعام المالي المقبل 2018-2019".