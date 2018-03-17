أسعار الذهب تتراجع خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت في السوق المصري، جنيها واحدا، مقارنة بأسعار الأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 647 جنيهًا، مقابل 648 جنيها خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 554 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 740 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 5176 جنيها.

وقال نجيب إن انخفاض سعر الذهب بالسوق المحلي يرجع إلى هبوط سعر المعدن عالميا ليسجل 1313 دولارا للأوقية.