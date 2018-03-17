"النيل لتسويق البترول": 85 مليون جنيه استثمارات مستهدفة خلال 2018

كتب - مصطفى عيد:

قال عمرو الكعكي رئيس شركة النيل لتسويق البترول، إن الشركة اعتمدت 85 مليون جنيه للموازنة الاستثمارية للعام الجاري لتنفيذ عدد من المشروعات، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم السبت.

وأضاف الكعكي خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال 2017، برئاسة طارق الملا وزير البترول، أن من أهم هذه المشروعات استكمال إنشاء مستودع تخزين وتداول المنتجات البترولية بمنطقة جحدم بأسيوط، وتعزيز أسطول السيارات الصهريجية لنقل الوقود.

كما تشمل المشروعات الجديدة إنشاء محطات جديدة لخدمة وتموين السيارات بالوقود في مدينتي سوهاج الجديدة، وأسوان الجديدة، وفقا للكعكي.

ومن المقرر أن تفتتح الشركة 7 محطات تموين في عام 2018، بعد أن وصل عدد محطات الشركة إلى 69 محطة خدمة وتموين للسيارات بالوقود في الصعيد، بحسب الكعكي.

وقال الكعكي إن 7 محطات تموين جديدة دخلت على قوة الشركة خلال عام 2017، كما تم تطوير 37 محطة.

وأضاف أن الشركة تقوم بتسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالصعيد من خلال هذه المحطات، إلى جانب 43 من كبار العملاء الصناعيين بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر، حيث بلغت الكميات التي تم توزيعها خلال العام الماضي حوالي 31 ألف طن من بنزين 92، وحوالي 51 ألف طن من بنزين 80، وأكثر من 616 ألف طن من السولار.

ومن ضمن هذه المنتجات التي وزعتها الشركة في 2017 حوالي 1.2 مليون طن من المازوت، وحوالي 6 آلاف طن من مواد تموين السفن بموانئ سفاجا والغردقة ونويبع وشرم الشيخ والحمراوين وأبو طرطور، وحوالي 10 آلاف طن من مواد تموين الطيران بمطارات أسيوط وسوهاج والعلمين، وحوالى 4 آلاف طن من الزيوت المعدنية، بحسب الكعكي.

وقال الكعكي إن تم تحقيق زيادة في الحصيلة الدولارية للشركة من نشاط تموين الطائرات بمطارات أسيوط وسوهاج والعلمين، ومن المقرر التوسع في هذا النشاط بعد أن تم دراسة المشاركة في خط الهيدرانت بمطار القاهرة الذي يخدم خطوط الطيران العالمية بما يتيح للشركة التواجد بالسوق العالمي.