7.7 مليار جنيه إجمالي حصيلة الشهادات مرتفعة العائد ببنك مصر خلال شهر

كتبت - منال المصري:

قالت سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر، لمصراوي، إن حصيلة البنك من بيع الشهادات مرتفعة العائد 17% و15% بلغت 7 مليارات و732 مليون جنيه بعد مرور شهر تقريبا من طرحها.

وبلغ عدد الشهادات مرتفعة العائد المباعة من البنك منذ منتصف الشهر الماضي 639.8 ألف شهادة، وفقا لسهر الدماطي.

وأضافت أن حصيلة الشهادة ذات العائد 17% بلغت 5 مليارات و67 مليون جنيه بعدد 51.9 ألف شهادة، بينما بلغت حصيلة شهادة الـ 15% أكثر من 2 مليار و665 مليون جنيه بعدد نحو 30.8 ألف شهادة.

وأصدر بنك مصر شهادة ادخار بفائدة 17% لمدة عام واحد، بعد وقف بيع شهادة عائد الـ20% تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الماضي.

كما قرر بنك مصر خفض الفائدة 1% على الشهادة ذات العائد 16% بمدة ثلاث سنوات، لتصل إلى 15% يصرف عائدها شهريا.

وبلغت حصيلة بنك مصر من بيع شهادتي الـ 20% و16% نحو 250 مليار جنيه خلال 15 شهرا من طرحهما حتى إغلاق الاكتتاب فيهما منتصف الشهر الماضي، بحسب ما قاله عاكف المغربي نائب رئيس البنك في وقت سابق.