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البلطي عند 21.5 جنيه للكيلو.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

01:26 م السبت 17 مارس 2018
البلطي عند 21.5 جنيه للكيلو.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار سمك البلطي والبوري والسبيط والجمبري، بسوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس مستويات الأمس.

وسجل سعر كيلو سمك المكرونة بين 60 و74 جنيها، والبلطي بين 19.5 و21.5 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 350 و400 جنيه، والجمبري الممتاز بين 250 و300 جنيه، وهي نفس أسعار أمس الجمعة.

كما استقر سعر كيلو الكابوريا عند 26 و100 جنيه، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيها للكيلو.

وكيلو السبيط بين 70 و100 جنيه، والبوري بين 39 و45 جنيها للكيلو، وهي نفس أسعار أمس.

أسعار سمك البلطي سوق العبور

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