فايز عز الدين: الاستثمارات الكندية في مصر تجاوزت 10 مليارات دولار

كتبت - شيماء حفظي:

قال فايز عز الدين رئيس غرفة التجارة الكندية، اليوم السبت، إن الاستثمارات الكندية في مصر تجاوزت 10 مليارات دولار.

وأضاف عز الدين خلال مشاركته بمؤتمر مصر الاقتصادي 2018 "سمارت فيجن"، أن المستثمرين الكنديين شاركوا في عدد من المشروعات الكبرى في مصر منها مترو الأنفاق، وتوفير الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية.

وذكر أن هناك الكثير من الشركات الكندية التي بدأت الاستثمار في مصر خلال السنوات الثلاث السابقة وخاصة بعد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.

ويشارك في مؤتمر اليوم 28 شركة كندية، بحسب فايز عز الدين.