ارتفاع الفاصوليا واليوسفي.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

كتبت دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو الفاصوليا جنيها واحدا، ليسجل بين 12 و16 جنيها، والخيار البلدي بقيمة 50 قرشا ليسجل بين 2.25 و3.25 جنيه، اليوم السبت، بحسب أسعار الموقع الرسمي لسوق العبور، مقارنة بأسعار الأمس.

وارتفع سعر كيلو اليوسفي جنيها واحدا ليسجل بين 3 و6 جنيهات، وسجل سعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 3.5 و5 جنيهات، والفراولة بين 5 و7 جنيهات، والموز البلدي بين 4.5 و5 جنيهات.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و3.75 جنيه.

الفاصوليا بين 12 و16 جنيها، بارتفاع جنيها واحدا.

الباذنجان البلدي بين 3 و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4.5 و6 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البسلة بين 5 و6 جنيهات.

السبانخ بين 2 و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 4.25 و5.25 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 3.5 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات، بارتفاع جنيها واحدا.

الليمون البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 8 و14 جنيها.

الفراولة بين 5 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.

الموز البلدي بين 4.5 و5 جنيهات.