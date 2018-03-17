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بدوي يطلب من القابضة للسياحة أن يكون لها 5 فنادق ضمن أفضل 100 بالعالم

12:25 م السبت 17 مارس 2018
بدوي يطلب من القابضة للسياحة أن يكون لها 5 فنادق ضمن أفضل 100 بالعالم

خالد بدوي وزير قطاع الأعمال

كتبت - شيماء حفظي:

طالب خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، مجلس الإدارة الجديد للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بالعمل على أن يصبح لدى الشركة 5 فنادق على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 فندق على مستوى العالم، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم السبت.

كما طلب الوزير من المجلس في أول لقاء معه بتشكيله الجديد، رفع مستوى الفنادق التابعة للشركة القابضة "وخاصة التاريخية منها وذات الموقع المتميز والنادر التي تمثل في كثير من الأحيان وجهة سياحية لدى الكثيرين حول العالم".

وأشار الوزير إلى ضرورة تنويع نشاط شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والاستفادة منها في تنظيم احتفاليات وفعاليات ضخمة ومميزة، فضلا عن تسويق منتجات بعض الشركات العالمية، في الفنادق الفاخرة التابعة للشركة القابضة بما يسهم في رفع نسب الإشغال بها، بحسب البيان.

وأعرب الوزير عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل لمجلس إدارة الشركة القابضة لإنجاز خطط التوسع الطموحة والنمو وتحسين الأداء.

وتضمن قرار وزير قطاع الأعمال العام الصادر فى 13 مارس الجاري تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق من 11 إلى 7 أعضاء بينهم ثلاثة أعضاء جدد بخبرات متنوعة.

والشركة القابضة للسياحة والفنادق هي شركة قابضة مساهمة مصرية تأسست بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، ويتبعها 9 شركات.

وتتضمن الشركات التابعة للقابضة للسياحة شركات إيجوث، ومصر للسياحة، ومصر للفنادق، والمعمورة، ومصر للصوت والضوء، وبيع المصنوعات المصرية، وصيدناوي، وبيوت الأزياء الراقية، والأزياء الحديثة.

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خالد بدوي الشركة القابضة للسياحة والفنادق وزارة قطاع الأعمال

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