270 جنيهًا قفزة جديدة في الطن.. أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم

كتبت- منار الرخ:

شهدت أسعار الحديد، اليوم السبت، قفزة جديدة في بعض الشركات لتواصل بذلك ارتفاعها الملحوظ منذ بداية الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر طن الحديد في شركتي السويس للصلب والكو ستيل بقيمة 270 جنيهًا، مقارنة بسعر الطن، أمس الأول، ووفقا لما قاله خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد، لمصراوي.

وسجل سعر طن الحديد في مجموعة السويس للصلب اليوم 12875 جنيهًا تسليم أرض المصنع، وشركة الكو ستيل 12850 جنيهًا.

واستقرت أسعار الحديد في بقية الشركات، وبلغ سعر حديد عز 12227 جنيهًا للطن، وفي شركة المراكبي 12650 جنيهًا، والجيوشي 12850 جنيهًا.

كما استقر السعر في شركة الجارحي عن 12750 جنيهًا للطن، وحديد المصريين 12850 جنيهًا للطن، وشركة بشاي 12900 جنيه للطن.

وسجل سعر طن الحديد في شركة حديدنا 12750 جنيهًا، وشركة سرحان 12700 جنيه، و12600 جنيه في شركات مصر ستيل، والكومي، وطنطا، بحسب الدجوي.

وشهدت أسعار الحديد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، خاصة في شركتي عز وبشاي، نتيجة تحرك سعر خام "البليت" عالميا الذي يدخل في صناعة الحديد.

وتعتبر هذه الأسعار تسليم أرض مصنع، ويضاف عليها مكاسب التجار، وهي مختلفة حيث لا يوجد توافق في أسعار البيع للمستهلك، ومن ثم تجد سعر الطن عند وصوله إلى المستهلك، يختلف من محافظة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى.