الشركات تقفز بحصيلة بنك مصر من شهادة "أمان" إلى 443.8 مليون جنيه

كتبت- منال المصري:

قالت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر، إن البنك باع شهادات "أمان المصريين" بقيمة 443.8 مليون جنيه لإجمالي 291.6 ألف عميل بعد مرور نحو أسبوعين من طرح الشهادة.

وبدأت أربعة بنوك هي الأهلي، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، طرح شهادة "أمان المصريين" يوم الأحد قبل الماضي تلبية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار شهادة للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.

وبهذه القيمة التي باع بها بنك مصر شهادات أمان المصريين حتى الآن، تربع البنك على قائمة البنوك التي تطرح الشهادة، بحسب سهر الدماطي.

وأضافت أن النسبة الأكبر من حصيلة الشهادات، كانت لصالح الشركات التي اشترت لموظفيها شهادة أمان المصريين بقيمة 431 مليون جنيه، لإجمالي 283.3 ألف عميل.

فيما بلغت حصة الأفراد من بيع شهادة أمان المصريين ببنك مصر 12.82 مليون جنيه، لإجمالي 8.3 ألف عميل، وفقا لنائبة رئيس البنك.

واستحوذت شهادة فئة 2500 جنيه على القيمة الأكبر من شهادات "أمان المصريين" المباعة من بنك مصر لصالح الأفراد، بقيمة 9.2 مليون جنيه بعدد 3683 عميلا.

ثم جاءت الشهادة فئة 500 جنيه في المرتبة الثانية بقيمة 1.4 مليون جنيه بعدد 2883 عميلا، ثم استحوذت الشهادة بقيمة ألف جنيه على المركز الثالث بقيمة 1.1 مليون جنيه لإجمالي 1189 عميلا، وفقا لسهر الدماطي.

وأضافت أن الشهادة فئة ألفي جنيه، جاءت في المركز الرابع بقيمة 602 ألف جنيه لعدد 301 عميل، واحتلت الشهادة فئة 1500 جنيه على المركز الأخير بقيمة 384 ألف جنيه بعدد 256 عميلا.

وشهادة أمان المصريين هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

وتستهدف الشهادة العمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يساهم في استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

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