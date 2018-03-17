وزير إماراتي: مصر تستطيع جذب أكثر من 40 مليون سائح سنويا

كتب- عبد القادر رمضان:

قال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، اليوم السبت، إن مصر تستحق أن تكون الدولة الأولى على مستوى العالم في جذب السياح.

وقال خلال كلمته في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والإمارات، اليوم السبت إن مصر يمكنها جذب أكثر من 40 مليون سائح سنويا بما تمتلكه من قدرات كبيرة في هذا المجال.

واقترح المنصوري على الجانب المصري وضع خطة للاستفادة من العدد الكبير من مستخدمي مطارات الإمارات.

وأوضح أن مطارات الإمارات تستقبل سنويا حوالي 123 مليون زائر 65% منهم يستخدمونها كترانزيت.

وقال إن مصر يمكنها أن تجذب بعض هؤلاء المسافرين لزيارتها وزيادة عدد السياح الوافدين لمصر.

وخلال العام الماضي انتعشت حركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث ارتفع عدد السائحين بنحو 53.6% مقارنة بعام 2016.

وبلغ عدد السائحين الوافدين لمصر في 2017 نحو 8.3 مليون سائح، بحسب بيانات وزارة السياحة التي حصل عليها مصراوي.

ويعتبر قطاع السياحة مصدرا كبيرا للعملة الصعبة للبلاد، لكنه تضرر منذ حادث سقوط الطائرة الروسية بالقرب من سيناء في نوفمبر 2015.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.