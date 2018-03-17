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24 مليار جنيه إجمالي حصيلة الشهادات مرتفعة العائد بالبنك الأهلي في شهر

10:59 ص السبت 17 مارس 2018
24 مليار جنيه إجمالي حصيلة الشهادات مرتفعة العائد بالبنك الأهلي في شهر

البنك الاهلى

كتبت - منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن حصيلة البنك من بيع الشهادات مرتفعة العائد 17% و15% بلغت 24 مليار جنيه بعد مرور شهر تقريبا من طرحها.

وأصدر البنك الأهلي شهادة ادخار بفائدة 17% لمدة عام واحد، بعد وقف بيع شهادة عائد الـ20% تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الماضي.

كما قرر البنك الأهلي خفض الفائدة 1% على الشهادة ذات العائد 16% بمدة ثلاث سنوات، لتصل إلى 15% يصرف عائدها شهريا، و15.25% يصرف عائدها كل 3 أشهر.

وتدخل حصيلة الشهادة ذات العام 17.25% بمدة عام واحد التي يصدرها البنك الأهلي عن بنك الاستثمار القومي بعد أن أوقف الأخير شهادة الـ 20% التي كان يصدرها بعد خفض المركزي أسعار الفائدة.

وبلغت حصيلة البنك الأهلي بيع شهادتي الـ 20% و16% نحو 475 مليار جنيه خلال 15 شهرا من طرحهما حتى إغلاق الاكتتاب فيهما منتصف الشهر الماضي، بحسب ما قاله أبو الفتوح في وقت سابق.

يحيى أبو الفتوح البنك الأهلي البنك المركزي شهادة ادخار

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