24 مليار جنيه إجمالي حصيلة الشهادات مرتفعة العائد بالبنك الأهلي في شهر

كتبت - منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن حصيلة البنك من بيع الشهادات مرتفعة العائد 17% و15% بلغت 24 مليار جنيه بعد مرور شهر تقريبا من طرحها.

وأصدر البنك الأهلي شهادة ادخار بفائدة 17% لمدة عام واحد، بعد وقف بيع شهادة عائد الـ20% تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الماضي.

كما قرر البنك الأهلي خفض الفائدة 1% على الشهادة ذات العائد 16% بمدة ثلاث سنوات، لتصل إلى 15% يصرف عائدها شهريا، و15.25% يصرف عائدها كل 3 أشهر.

وتدخل حصيلة الشهادة ذات العام 17.25% بمدة عام واحد التي يصدرها البنك الأهلي عن بنك الاستثمار القومي بعد أن أوقف الأخير شهادة الـ 20% التي كان يصدرها بعد خفض المركزي أسعار الفائدة.

وبلغت حصيلة البنك الأهلي بيع شهادتي الـ 20% و16% نحو 475 مليار جنيه خلال 15 شهرا من طرحهما حتى إغلاق الاكتتاب فيهما منتصف الشهر الماضي، بحسب ما قاله أبو الفتوح في وقت سابق.