اتحاد الغرف التجارية يدعو للتحالف مع الشركات الإماراتية لإعمار العراق

كتب - عبد القادر رمضان:

دعا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم السبت، المستثمرين الإماراتيين، للتحالف مع الشركات المصرية في مشروعات إعادة إعمار العراق.

وقال الوكيل إن "الشركات المصرية لديها خبرات كبيرة في مجالات البنية التحتية، وإنها تمكنت من تنفيذ مشروعات كبيرة في وقت قياسي، خاصة في مجالات الطرق والإسكان والكهرباء والزراعة".

وأضاف أن التعاون بين الشركات المصرية والإماراتية من الممكن أن يستمر ويتواصل في إعمار سوريا وليبيا واليمن.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الثالثة للجنة المصرية الإماراتية الاقتصادية المشتركة التي تعقد اليوم برئاسة وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات.