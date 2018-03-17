نائب رئيس بنك مصر: قطاع العقارات سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة

كتبت- شيماء حفظي:

توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، أن يشهد قطاع العقارات طفرة كبيرة الفترة المقبلة نتيجة المشروعات في مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها.

وأضافت خلال مشاركتها بالمؤتمر الاقتصادي المصري العاشر، لسمارت فيجن اليوم السبت أن البنوك مستعدتة لتمويل كافة القطاعات الاقتصادية لمساعدة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن مصر بها 25 قطاعا استثماريا تعطي فرصا للمستثمرين.