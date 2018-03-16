اقتصاد الأسبوع: اشتعال أسعار الحديد وتخفيضات عيد الأم وإنشاء فيس بوك مصري

كتبت - إيمان منصور:

يرصد مصراوي، في إطار الخدمة الأسبوعية التي يقدمها لقرائه، أهم الأنباء الاقتصادية في مصر خلال الأسبوع الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي أخبارًا اقتصادية هامة، اشتعال أسعار الحديد في أكبر 10 مصانع بمصر، وتخفيضات على الأدوات المنزلية بمناسبة عيد الأم.

كما شهد أيضا، انضمام 6 مصريين لقائمة فوربس لإغنياء العالم، والإعلان عن نية مصر لإنشاء فيس بوك خاص بها، وأسعار الفائدة على حسابات التوفير والشهادات بالبنوك، وحصيلة شراء شهادة أمان المصريين.

للتعرف على التفاصيل الكاملة:

تعرف على سعر طن الحديد في 10 مصانع اليوم (إنفوجرافيك)

خريطة أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير في 14 بنكاً

هل نستطيع إنشاء "فيسبوك" مصري؟

6 مصريين في قائمة فوربس لأغنياء العالم بثروة إجمالية 17.9 مليار دولار (إنفوجرافيك)

تفاصيل قرض بنك ناصر لإنشاء أو تطوير حضانات الأطفال الخاصة

بعد قرار ترامب.. توقعات بتراجع صادرات الحديد لأمريكا ومصر تبحث عن بدائل

شعبة الأدوات المنزلية: تخفيضات تتراوح ما بين 10 إلى 15% بمناسبة عيد الأم

لماذا تبيع "إيني" الإيطالية حصصاً في حقل غاز ظُهر العملاق؟ (إنفوجرافيك)

وزير الاتصالات لـ"مصراوي": لا توجد نية لغلق "فيسبوك" في مصر

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تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة على الودائع في 15 بنكا

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