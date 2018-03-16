التجارة توضح حقيقة فرض روسيا حظرا شاملا على استيراد البطاطس المصرية

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الجمعة، إن السلطات الروسية لم تصدر قرار بفرض حظر شامل على استيراد البطاطس المصرية.

وقال ياسر جابر المتحدث الرسمي للوزارة، إن قرار الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي أصدرت قرارا أمس، برفض استيراد شحنتين بطاطس فقط، وهو ما ترتب عليه إصدار الهيئة الروسية قرراً بفرض حظر مؤقت على الشحنات الواردة من حوضين تصدير فقط وذلك اعتباراً من اليوم.

وفي هذا الإطار أوضح الوزير مفوض تجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو، أن هذا الحظر يخص حوضين فقط من اجمالي 476 حوض يتم التصدير منها إلى السوق الروسي.

وقال حامد إن مصر تطبق المعايير والاجراءات الصحية والنباتية التي تضمن خلو الصادرات الزراعية المصرية من الآفات ، وهو ما ساهم في إحداث طفرة كبيرة بمعدلات تصدير البطاطس إلى السوق الروسي خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات المصريه من البطاطس ١١٨.٤ مليون دولار مقابل ٤٥.٤ مليون دولار عام ٢٠١٦ بزيادة قدرها ١٦٠.٦ %.

واشار إلى أن المكتب التجاري بموسكو قد أجرى اتصالات فورية مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية للتحقق من حالات الرفض ومحاسبة الشركتين المخالفتين.

كما سيتم، تشديد إجراءات الرقابة والفحص على كافة شحنات الحاصلات الزراعية المصدرة إلى دولة روسيا الاتحادية خاصة في ظل حرص مصر على تنمية صادراتها الزراعية للسوق الروسي والتي تتمتع بسمعة جيدة وجودة عالية وتحظى بقبول المستهلك الروسي، بحسب ناصر.