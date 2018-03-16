تعرف على أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار في 20 بنكا

كتبت- منال المصري:

عدّلت البنوك العاملة في مصر أسعار الفائدة على شهادات الادخار، خلال الفترة الأخيرة، عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% على الإيداع والإقراض منتصف فبراير الماضي.

وأوقف بنكا مصر والأهلي طرح شهادات جديدة بفائدة 20% فور قرار البنك المركزي وطرحت شهادات جديدة بعائد 17% مدتها عام.

وتجد الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت إقبالا واسعا من العملاء نظرا لارتفاع وثبات فائدتها مقارنة بباقي الأوعية الادخارية مثل الودائع وحسابات التوفير.

وتطرح البنوك آجال مختلفة من الشهادات تتراوح بين سنة و3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات و10 سنوات .

وتتباين نسبة الفائدة على حسب مدة الشهادة ودورية صرف العائد عليها، سواء كانت دورية الصرف شهرية أو كل 3 شهور، أو ستة أشهر أو سنة في بعض الأحيان.

وتمنح البنوك بعض المزايا على الشهادات منها السماح للعملاء بالاقتراض بضمانها حتى نسبة 90% من قيمة الشهادة.

وتسمح البنوك للعميل الحق في إلغاء الشهادة واسترداد قيمتها الأصلية بشرط مرور فترة زمنية محددة على شرائها، تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر حسب أجل كل شهادة وسياسة كل بنك.

ويعرض مصراوي، في تقريره التالي أسعار الفائدة على الشهادات ذات الآجال سنة و3 سنوات في 20 بنكا، نظرا لارتفاع الإقبال عليها بين العملاء.

1- الاستثمار القومي:

يطرح البنك شهادتين بسعر عائد مرتفع، توزع فقط في فروع البنك الأهلي المصري.

الأولى: شهادة مدتها سنة واحدة، بعائد 17.25%، يصرف شهريا، وقابلة للتجديد بعد انتهاء العام.

الثانية: شهادة مدتها 3 سنوات، بعائد 15.25%، يصرف كل ثلاث أشهر.

2- البنك الأهلي المصري:

يوجد لدى البنك شهادة ادخار مدتها سنة بعائد ثابت 17% يصرف كل 3 أشهر، وغير قابلة للتجديد.

كما يوجد لديه شهادة مدتها 3 سنوات، بفائدة 15% تصرف شهريا، ويمكن أن يرتفع العائد عليها إلى 15.2% في حالة صرف العائد كل 3 أشهر.

3- بنك مصر:

يوفر البنك شهادة مدتها عام، بعائد 17%، يصرف كل 3 أشهر، وغير قابلة للتجديد.

كما أن البنك لديه شهادة بعائد 15%، مدتها 3 سنوات، وتصرف الفائدة شهريا.

4- بنك القاهرة:

أعلى شهادة ادخار موجودة في البنك حاليا، هي شهادة مدتها 3 سنوات، بعائد ثابت 15%، يصرف شهريا.

5- بنك الاستثمار العربي:

لدى البنك شهادة ادخار، مدتها 3 سنوات، بفائدة 15%، تصرف شهريا.

6- بنك التعمير والإسكان:

يوفر البنك شهادة ادخار، مدتها 3 سنوات، بفائدة 15%، تصرف شهريا.

7- بنك التنمية الصناعية:

يقدم البنك شهادة مدتها 3 سنوات، بفائدة سنوية 15%، ويصرف العائد كل شهر.

8- بنك أبو ظبي الوطني:

يقدم البنك شهادة مدتها 3 سنوات، بفائدة 14.75% يصرف عائدها سنويا، أو 14.25% يصرف عائدها كل 3 أشهر، أو 14% يصرف عائدها شهريا.

9- بنك SAIB:

يقدم البنك شهادة مدتها 3سنوات، بفائدة سنوية 14%، ويصرف العائد شهريا.

10- بنك QNB:

يقدم البنك شهادة ادخار مدتها 3 سنوات، بفائدة 13.5% يصرف عائدها شهريا، أو

13.6% يصرف عائدة كل 3 أشهر، أو 13.75% يصرف عائدها كل 6 أشهر.

11- كريدي أجريكول:

يوفر البنك شهادة ادخار مدتها 3 سنوات، بفائدة سنوية 13.25% يصرف عائدها كل 6 أشهر، أو 13% يصرف عائدها كل 3 أشهر، أو 12.5% يصرف عائدها شهريا.

12- بنك الكويت الوطني:

يقدم البنك شهادة مدتها 3 سنوات، بفائدة سنوية 13.25% يصرف عائدها كل 3 أشهر، أو 13% يصرف عائدها شهريا.

13- المصرف المتحد:

يقدم البنك شهادة مدتها 3 سنوات، بعائد 13.25% سنويا، يصرف كل 3 أشهر.

14- بنك عودة:

يقدم البنك شهادة مدتها 3 سنوات، بفائد سنوية 13.15%، يصرف عائدها سنويا، أو 13.10% يصرف عائدها كل ستة أشهر، أو 13.05% يصرف عائدها كل 3 أشهر، أو 13% يصرف عائدها كل شهر.

15- البنك العربي:

يوفر البنك شهادة ادخار مدتها 3 سنوات، بفائدة سنوية 13%، ويتم احتساب الفائدة يوميا، ويصرف عائدها شهريا، بشرط ألايقل الحد الأدنى لقيمة الشهادة عن 10 آلاف جنيه.

16- الإسكندرية:

يقدم البنك شهادة ادخار مدتها 3 سنوات، بفائدة سنوية 13%، ويصرف عائدها كل 3 أشهر، أو 12.75% يصرف عائدها شهريا.

17- المشرق:

يقدم البنك شهادة مدتها 3 سنوات، بفائدة 12%، ويصرف عائدها شهريا.

18- بنك HSBC:

يقدم البنك شهادة ادخار مدتها 3 سنوات، بفائدة سنوية 11.5%، ويصرف عائدها شهريا.

19- بنك (CIB):

يقدم البنك شهادة مدتها 3 سنوات، بفائدة سنوية ثابتة 11.5%، يصرف عائدها سنويا، أو 11% يصرف عائدها كل 3 أشهر، أو 10.5% يصرف عائدها كل شهر.

وطرح البنك مؤخرا شهادة ادخار ثلاثية بفائدة 16% ولكنها متغيرة، أي أنها مرتبطة بسعر الفائدة لدى البنك المركزي، ويصرف عائدها كل 3 أشهر.

20- البنك العربي الأفريقي الدولي:

أوقف البنك شهادة أميرالد ذات العائد الثابت، لحين إعادة تسعير الفائدة، بعد قرار البنك المركزي في منتصف فبراير الماضي بخفض الفائدة 1%.

وكانت الفائدة على الشهادة ثابتة لمدة 3 سنوات، بنسبة 14% يصرف عائدها شهريا، أو 14.25% يصرف كل 3 أشهر، أو 14.5% يصرف كل ستة أشهر، أو 15% يصرف سنويا.

لكن البنك لايزال يطرح شهادة ثلاثية تجمع بين العائد الثابت والعائد المتعير، حيث تمنح الشهادة سعر ثابت في أول سنة وسعر فائدة متغير في ثاني وثالث سنة يرتبط بسعر الفائدة بالبنك المركزي.

ويصل سعر الفائدة في هذه الشهادة إلى 14.25% ويحسب العائد يوميا ويصرف شهريا، أو 14.75% يصرف شهريا، أو 15% يصرف كل 3 أشهر، أو 15.375% كل 6 أشهر أو 16% يصرف سنويا.

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