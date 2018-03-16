بنك القاهرة يبيع 6 آلاف شهادة "أمان" بقيمة 8 ملايين جنيه في أسبوعين

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن البنك باع حوالي 6 آلاف شهادة من شهادات "أمان المصريين" بقيمة 8 ملايين جنيه في أول أسبوعين من طرحها.

وأشار فايد في تصريحات لمصراوي، إلى أن الشهادة تلقى إقبالا جيدا في الصعيد، وأن البنك يعمل على تروجيها بين عملائه من أصحاب المشروعات متناهية الصغر.

وبدأت أربعة بنوك هي الأهلي ومصر والقاهرة والزراعى المصري، طرح شهادة "أمان المصريين" يوم الأحد قبل الماضي تلبية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار شهادة للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.

والشهادة متاحة أمام جميع المصريين في الفئة العمرية من 18 وحتى 59 سنة.

وقال أبو الفتوح إن هناك شركات وقطاعات كثيرة طلبت من البنك إصدار شهادات "أمان" للعاملين فيها، وجاري التنسيق معها لإصدارها بشكل جماعي.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

وتستهدف الشهادة العمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يساهم في استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

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